После сбития ракет в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы

После того, как была сбита ракета ATACMS, в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ракета была сбита в районе Северной стороны.

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м», - предупредил глава города.

Он призвал родителей показать детям фото несдетонировавших суббоеприпасов, которым проиллюстрировал свое сообщение, и предупредить, что их ни в коем случае нельзя поднимать.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112», - подчеркнул Михаил Развожаев.

Напомним, что в последние месяцы Вооруженные силы Украины с помощью дронов и ракет предпринимают атаки на энергетические объекты, находящиеся на территории Крыма, а также Краснодарского края, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской областей.