Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) штрафуют за каждую мелочь, чтобы не платить за участие в боевых действиях. Как сообщает РИА Новости, об этом на условиях анонимности рассказала жительница в подконтрольной Киеву части Харьковской области.

По словам женщины, в домах местных жителей насильно подселяли штурмовиков. У нее разместили шесть человек — трое из них уже погибли в боях.

«Это простые мужики с заводов, многие русскоговорящие, их просто заставили, так как повестки раздают на всех блокпостах», — добавила жительница Харьковской области.

Женщина также рассказала, что военные часто выпивают, устраивают дебоши и грозятся пойти на Киев. Она отметила, что на фоне наступления российских войск бойцов ВСУ в Харьковской области «больше не стало», а те, кто остался, выглядят «как голодранцы» и не хотят воевать против ВС РФ.

Напомним, что российские военные несколько дней ведут наступление в Харьковской области. 12 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Позднее стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.