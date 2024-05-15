Военнослужащие Вооруженных сил Украины пьют, устраивают дебоши и намереваются пойти на Киев. Об этом агентству РИА Новости сообщила местная жительница.

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"Часто напиваются, дерутся, кричат, что на Киев пойдут. Кто остался - воевать не хотят, выглядят как голодранцы, воевать тоже нечем: идут с автоматами против танков", - сообщила жительница Харьковской области.

Генштаб ВСУ заявил об отступлении в Харьковской области

По ее словам, к ней подселились шесть украинских военных, но в живых из них остались лишь трое. Она также добавила, что ВСУ давно готовили свое отступление. До этого российский штурмовик группировки войск "Север" с позывным "Вин" заявил, что Вооруженные силы Украины, отступая на Харьковском направлении, производят артиллерийские удары по мирным жителям. Он добавил, что артиллеристы ВСУ начали работать через час после того, как они оставили свои позиции.