Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ВСУ отошли в районе города Волчанска "на более выгодные рубежи". Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что ВСУ отступили из-за действий штурмовых отрядов Вооруженных сил РФ "на отдельных участках".

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До этого украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных строительных материалов для укреплений, которые планировалось создать в Харьковской области. На нем видны груды брошенных в беспорядке так называемых "зубов дракона" — противотанковых надолбов, задачей которых является инженерное заграждение местности.

Также фотография с брошенными стройматериалами, которые, как заявляют авторы каналов, находятся уже под контролем российской армии, подтверждает утверждения некоторых украинских военных о том, что на самом деле ВСУ практически не занимались строительством укреплений на этом направлении. Также глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении.