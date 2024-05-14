Небензя сообщил о рекордных масштабах уклонения от призыва на Украине

Уклонение украинских мужчин от мобилизации достигло рекордных масштабов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Буквально через пару дней, 18 мая, фактически бесправными станут украинские мужчины призывного возраста. С вступлением в силу нового закона о мобилизации они оказываются вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы. И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов", - сказал он.