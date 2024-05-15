В Белгородской области сбили несколько воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что силы ПВО сработали над Белгородом и Белгородским районом.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул он.

Глава региона добавил, что в селе Петровка Белгородского района в результате работы ПВО по воздушным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) были зафиксированы повреждения в трех частных жилых домах.

Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Она получила ранения в селе Зозули, где беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль.