СМИ: ЦАХАЛ начал обстреливать лагерь беженцев Джабалия

Армия обороны Израиля осуществляет обстрел из артиллерийских орудий лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, также зафиксированы столкновения израильских военных с палестинским сопротивлением в данном районе. Сведений о разрушениях, погибших или пострадавших пока не поступало.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.