На Западе раскрыли просьбу к НАТО о военных операциях на Украине

К предстоящему саммиту НАТО Украина разработала концептуальный документ, в котором попросила блок защищать воздушное пространство над украинским приграничьем с территории стран-членов альянса. Просьбу Киева раскрыло немецкое издание FAZ.

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«Хотя прямые военные операции со стороны стран НАТО в целом не запрашиваются, в отдельных случаях они предлагаются в индивидуальном порядке, например, для противовоздушной обороны украинских приграничных районов с территории стран НАТО», — утверждается в публикации.

По данным издания, документ с предложениями был представлен в Копенгагене бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Издание FAZ также сообщило, что на предстоящем саммите НАТО не будет обсуждаться отправка военных сил на Украину, однако повестка может измениться из-за внешних условий.