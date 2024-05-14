Директор ФСО рассказал, как готовят сотрудников органов госохраны

Федеральная служба охраны (ФСО) России, обеспечивающая безопасность первых лиц государства, готовит своих сотрудников с "максимальным погружением в реальную обстановку", дополнительно изучается противодействие беспилотникам. Об этом рассказал директор ФСО генерал армии Дмитрий Кочнев на пленарном заседании Совета Федерации, где завершаются консультации по его переназначению на должность.

"Система профессионального образования, обучения и организации научных исследований позволяет в целом удовлетворять потребности органов государственной охраны в военных специальностях и качественной подготовке", - считает Кочнев. По его словам, "на базе учебных заведений ФСО России постоянно совершенствуется структура и содержание профессиональных образовательных программ". Так, "в Академии ФСО России кроме базовых программ обучения еще пять лет назад организован и эффективно функционирует специальный факультет, который готовит специалистов исключительно в области государственной охраны". "Ежегодно ряды сотрудников ФСО пополняют выпускники учебных заведений ФСБ, Министерства обороны РФ, МЧС", - уточнил генерал армии.

Директор ФСО отметил, что "в повседневный учебный процесс личного состава органов государственной охраны на постоянной основе вносятся изменения, направленные на совершенствование системы боевой, специальной и тактико-специальной подготовки, включая применение современных компьютерных тренажеров, комплексов с широким набором функций".

"Особое внимание при этом уделяется вопросам совершенствования учебно-тренировочной базы, которая позволяет проводить различные виды занятий с максимальным погружением в реальную обстановку. Среди них - строительство и функционирование различных видов тактических городков, полигонов, стрельбищ, а также автодрома, обеспечивающего максимально эффективную подготовку водителей к безаварийному вождению в условиях круглогодичного вождения", - сообщил Кочнев.

Руководитель ФСО подчеркнул, что из-за современных угроз "особое внимание уделяется подготовке по дополнительным программам обучения в таких областях как противодействие беспилотным летательным аппаратам, инженерно-саперное дело, радиационная и бактериологическая защита, а также биологическая безопасность".