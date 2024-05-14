В Конгрессе призвали Пентагон направить Украине больше дронов

Несколько представителей Республиканской партии в Конгрессе призвали министра обороны США Ллойда Остина направить Украине больше дронов американского происхождения. Об этом говорится в письме, размещенном на сайте заместителя председателя комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Роба Уиттмана.

Так, республиканцы призвали министра обороны включить беспилотники американского производства в следующий пакет помощи Украине.

«Ежемесячно вооруженные силы Украины на передовой используют около 10 тыс. малых дронов, большую часть которых производит одна китайская компания, для идентификации целей, наведения артиллерийского огня, наблюдения за позициями противника, а также обеспечения маневров на поле боя», — говорится в письме.

По мнению законодателей, «без этих беспилотников украинские силы не могут проводить эффективные боевые операции и должны полагаться на небезопасные дроны из КНР, закупить которые становится все труднее».

Ранее лидер Демократической партии США в палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединенным Штатам придется отправить войска на Украину, если она будет терпеть поражение на поле боя.