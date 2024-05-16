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Предотвращена новая атака на Россию со стороны Украины

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

Предотвращена новая атака на Россию со стороны Украины
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Как уточнили в ведомстве, около 11:30 по московскому времени российские военные сбили над территорией Белгородской области очередной украинский беспилотник самолетного типа.

В это же время в Белгороде и Белгородском районе действовал сигнал ракетной опасности, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В свою очередь, мэрия столицы области предупредила о ракетной опасности в Шебекинском городском округе.

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