МБР «Булава» морского базирования приняли на вооружение ВС России

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава» разработки Московского института теплотехники (МИТ) принята на вооружение Вооруженных сил России. Об этом сообщил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов. ТАСС

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — сказал он. RT на русском

Носителями межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава» являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 «Борей». Трехступенчатая твердотопливная «Булава» несет шесть гиперзвуковых боевых блоков индивидуального наведения. Российская газета