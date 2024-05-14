Первые истребители F-35 для Польши могут быть готовы в ноябре

Первые истребители F-35, закупленные польскими властями в США, поступят для обучения польских летчиков в ноябре-декабре нынешнего года. Об этом заявил инспектор военно-воздушных сил (ВВС) Польши генерал Иренеуш Новак в эфире телеканала Polsat

"Мы ожидаем, что первые польские самолеты [F-35] будут поставлены для обучения наших пилотов в конце ноября - начале декабря этого года", - сказал польский генерал. Первые польские летчики начнут обучение на F-35 на авиабазе Эглин в американском штате Флорида в сентябре, к концу года они переместятся на базу в Эббинге.

Новак добавил, что истребители поступят на вооружение польских ВВС в новейшей комплектации Blok 4. Презентация первого произведенного по заказу Варшавы F-35, по его словам, может состояться 28 августа в День польской авиации.

В конце января 2020 года польские власти заключили соглашение с США о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Стоимость контракта составляет $4,6 млрд.