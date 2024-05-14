Украинские военные покинули позиции в селе Лукьянцы под Харьковом

Украинские военные отошли с позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Из заявления Генштаба ВСУ следует, что украинские подразделения отступили после российских авиационных ударов с применением десяти корректируемых авиабомб. После чего «для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций».

От села Лукьянцы до Харькова около двух десятков километров по прямой.

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14 мая сообщалось, что военное руководство Украины решило перебросить формирования трех армейских бригад с Краснолиманского направления к городам Харьков и Сумы. При этом российские солдаты продолжают вести активные боевые действия на Краснолиманском направлении.

В тот же день депутат Верховной рады Кира Рудик назвала ситуацию в Харьковской области «очень напряженной» на фоне наступления ВС РФ.

Аналогичное заявление сделал и начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).