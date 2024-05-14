Сергей Шойгу – очень заслуженный человек, однако коррупционные скандалы ударили по его образу, репутации и политическим перспективам, сказал в эфире НСН Евгений Минченко. Имидж экс-министра обороны России Сергея Шойгу подпорчен уголовным преследованием сразу двух высокопоставленных сотрудников ведомства, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.

Следственный комитет РФ ранее сообщил об аресте главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова. До этого в мае был заключен под стражу бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Сам Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ, а на должность министра обороны президент РФ предложил кандидатуру Андрея Белоусова.

«На политических перспективах Шойгу это отразится. Когда коррупционные скандалы в команде, сажают замов, конечно же, это удар по образу и в элитах, и у населения. Это проблема, с этим надо будет работать. Удар по имиджу Минобороны нанесен очень серьезный, Андрей Рэмович (Белоусов – прим. НСН) сейчас будет все это дело перезагружать. Команду Шойгу в Минобороны почистят, а сам он очень заслуженный человек, который найдет сферу деятельности на новом посту», - сказал Минченко.

По его мнению, исправление репутации сейчас будет второстепенной задачей Шойгу.

«В первую очередь, на своей новой должности Сергей Кужугетович, как секретарь структуры, которую возглавляет президент, будет заниматься своими прямыми должностными обязанностями. А по ходу еще и думать на тему того, как работать со своими репутационными рисками», - заключил собеседник НСН.

По данным следствия, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов получил взятку от предпринимателей, в период 2021–2023 гг, когда он возглавлял Восьмое управление Генштаба РФ. Суд заключил генерала под стражу. Как отмечает РИА Новости, при обысках в доме Кузнецова были обнаружены более 100 миллионов рублей в разных валютах и предметы роскоши. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов также был арестован по делу о взятке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».