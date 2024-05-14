Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил об установке всех членов украинской группы, использованной для прикрытия взрывов на «Северных потоках». Об этом он рассказал в интервью проекту «В теме», выпуск которого вышел на YouTube-канале БелТА.

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Политик обратил внимание, что точка зрения о том, что за подрывами «Северных потоков» стоят украинские спецслужбы, появилась на Западе. Зарубежные СМИ описывали историю группы некого Романа Червинского «как Робин Гудов». В действительности Червинским был некий Андрей Бургомистренко. Вместе с ним работал офицер седьмого управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Кузнецов. Также в группу входил бывший заместитель мэра Белой Церкви Олег Варава. В качестве дайвера выступила 50-летняя Марина Ситало — по словам Деркача, она один из лучших технодайверов Украины и эксперт по изготовлению подводных смесей.

Экс-депутат утверждает, что группа Червинского выполняла функцию прикрытия, выполнив погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации взрыва. Первоначально их подготовка велась в Житомирской области, на Соколовском карьере. После тренировки продолжили в Румынии, рядом с базой НАТО Мангалиа.

«Они тренировались на "Южных потоках", арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта "Андромеда". Про нее и писали западные издания», — сказал политик.

Деркач добавил, что сама операция проходила под кураторством «известного ЦРУшника» Кристофера Смита, который на момент подготовки группы работал в посольстве США на Украине. Сейчас он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии.

«У него были очень хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР Минобороны Украины Бурбой. Собственно говоря, его воспитанник — это Кирилл Буданов (начальник ГУР Минобороны Украины, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов — прим. ред.)», — сказал он.

Политик подчеркнул, что именно Смит участвовал и организовывал операцию прикрытия. Деркач напомнил, что у западных спецслужб обширный опыт использования прокси или создания легенд с целью ухода от ответственности.