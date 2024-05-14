Депутат Водолацкий: руководство ВСУ сбежало из Купянска

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Купянск в Харьковской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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По его словам, вместе с военным командованием из города также уехали представители местной власти. Сейчас в населенном пункте остались лишь подразделения прикрытия, которые ждут подхода российских войск. По оценке Водолацкого, боевая обстановка в Купянске будет тяжелой.

«Туда добавлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников, которые сегодня, как они говорят, проходят практическую адаптацию боевого слаживания в реальных условиях боя», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также отметил, что харьковское направление является наиболее важным и перспективным для российских сил. Водолацкий напомнил, что Белгород и Белгородскую область обстреливают именно со стороны Харькова, а потому сегодня российским военным «очень важно идти быстрыми темпами.

Ранее Минобороны РФ сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны противника в Харьковской области. За двое суток Вооруженным силам РФ удалось занять девять населенных пунктов.