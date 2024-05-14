В Харьковской области попали в плен десятки членов «Кракена»

В Харьковской области попали в плен более 60 членов националистического подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), они дают показания. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», — сказал он.