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В Харьковской области попали в плен десятки членов «Кракена»

В Харьковской области попали в плен более 60 членов националистического подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), они дают показания. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

В Харьковской области попали в плен десятки членов «Кракена»
© РИА Новости
«У нас есть информация от военных, уже более 60 человек из "Кракена" задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», — сказал он.
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