На Украине заявили о самом уязвимом за все время положении на фронте

Украина в настоящее время оказалась в наиболее уязвимом положении с начала конфликта. Об этом сообщают командиры и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из различных бригад, передает газета The New York Times (NYT).

© Lenta.ru

«Россия пытается воспользоваться этой возможностью, усиливая свои наступления на востоке страны», — отмечает издание.

Кроме того, на Украине может открыться новый фронт на харьковском направлении, что в условиях задержек помощи США, острой нехватки боеприпасов и растущего числа потерь в личном составе вызывает у бойцов ВСУ опасения.