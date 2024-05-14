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Главу Пентагона попросили объяснить последствия ядерного взрыва в космосе

Конгресс попросил главу Пентагона Ллойда Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, передает РИА Новости.

Главу Пентагона попросили объяснить последствия ядерного взрыва в космосе
© globallookpress.com

Остин должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса членов Конгресса к космосу стала якобы российская угроза США.

Россия предложила свой вариант резолюции о неразмещении оружия в космосе

Американская сторона уверена, что Москва готовится к размещению ядерного оружия в космосе. Однако российские официальные лица такую возможность отвергают.

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