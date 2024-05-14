Главу Пентагона попросили объяснить последствия ядерного взрыва в космосе

Конгресс попросил главу Пентагона Ллойда Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, передает РИА Новости.

Остин должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса членов Конгресса к космосу стала якобы российская угроза США.

Россия предложила свой вариант резолюции о неразмещении оружия в космосе

Американская сторона уверена, что Москва готовится к размещению ядерного оружия в космосе. Однако российские официальные лица такую возможность отвергают.