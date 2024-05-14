CNN: Киев в последние 72 часа сменил риторику и заговорил об успехах ВС России

Риторика Киева сменилась в последние 72 часа, украинские военные заговорили о тактических успехах армии России. На это обратила внимание американская телекомпания CNN.

По ее данным, в Киеве стали использовать фразы "продолжаются оборонительные бои" и "значительное ухудшение". Такие заявления отражают тяжелое положение дел ВСУ, признала телекомпания.

Она утверждает, что российские военные не просто медленно наступают в одном месте, а "похоже, наступают в четырех, то есть по всей линии фронта", передает ТАСС.

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Наибольшую тревогу, по данным CNN, вызывает граница в районе Харькова, где ВС РФ взяли под контроль девять населенных пунктов, а продвижение российской армии стало "самым быстрым" с первых дней спецоперации.

Россия набирает обороты, каких не было с марта 2022 года, а Украина вынуждена признать, насколько плоха ее ситуация, подчеркивает издание.

Напомним, 11 мая стало известно, что подразделения группировки "Север" освободили в Харьковской области пять населенных пунктов - Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. За несколько дней наступления ВС РФ удалось занять 110 квадратных километров территории региона.

Уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль еще четыре села в регионе - Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что верит в скорейшее освобождение всей территории области. По его словам, ВСУ сопротивляются, но это "дается все труднее".