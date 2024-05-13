Польские солдаты потеряли оружие на учениях

Бойцы 7-й Поморской бригады войск территориальной обороны Польши утратили во время учений снайперскую винтовку BOR калибра 7,62 миллиметра. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу войск теробороны.

В пресс-службе пояснили, что солдаты потеряли винтовку в Тчеве после интенсивных дневных и ночных учений.

После того, как стало известно о пропаже оружия, солдаты бригады тщательно прочесали территорию, на которой проходили учения. Военная полиция и Служба военной контрразведки провели разъяснительную работу среди местных жителей, отметили в теробороне.

Журналисты уточнили, что военные не исключают криминального следа в истории о пропаже винтовки, включая ее умышленное хищение.

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Ранее сообщалось, что во время учений на Дравском полигоне в Польше гусеничная машина переехала двух солдат. Два вертолета скорой помощи доставили пострадавших бойцов в клинику, где их сразу же направили в отделение реанимации.