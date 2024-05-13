Белый дом оставил Украину без десятков комплексов Patriot
Киев точно не сможет получить десятки зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.
«Одна из тем, которые я обсуждаю каждый день по меньшей мере с каким-то одним союзником, если не многочисленными, — это доставка на Украину большего числа батарей Patriot», — поведал Салливан.
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На вопрос, возможно ли передать Киеву сразу десятки этих комплексов, он ответил: «Не думаю, что это верный порядок цифр».
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