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В Дании пообещали отправить F-16 на Украину в течение месяца

Немецкий журналист Йорг Лау, корреспондент газеты Die Zeit, рассказал в соцсети X, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала в течение месяца поставить истребители F-16 на Украину.

Ранее сообщалось, что Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16.

«F-16 из Дании поднимется в воздух над Украиной в течение месяца», — процитировал журналист главу правительства.

20 августа 2023 года Минобороны королевства пообещало направить на Украину 19 единиц F-16. В ведомстве подчеркнули, что первые шесть боевых самолетов поступят в страну до Нового года, в 2024 году планируется поставить восемь истребителей, в 2025 году — еще пять, сообщает ТАСС.

В России оценили обещанные Киеву F-16

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что истребители НАТО, которые альянс намеревается отправить Украине, станут законной целью для российских военных.

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