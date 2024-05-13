В Испании рассказали, что войдет в пакет военной помощи Киеву

Министерство обороны Испании завершает подготовку масштабного пакета военной помощи Украине, пишет обозреватель Мигель Гонсалез в статье для El Pais.

По его данным, подготовительные работы будут завершены к 30 июня 2024 года.

В пакет планируется включить основные боевые танки Leopard 2 A4 (10 машин), БМП, гаубицы, ручные и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые устройства, боеприпасы.

Гонсалез уточнил, что в настоящее время на заводах производится ремонт 19 танков этого типа. К назначенному сроку будут готовы только 10 из них.

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Напомним, что в 2022-2024 годах Испания отправила на Украину несколько пакетов военной помощи. В них вошли 10 танков Leopard 2А4, 60 БТР М-113, 20 бронемобилей, ЗРК Skyguard Aspide (4 ПУ и 2 РЛС), шесть ЗРК MIM-23 HAWK, ракеты для систем ПВО Patriot, снаряды и патроны.

Глава российской дипмиссии в Мадриде Юрий Клименко сообщил ранее, что объем поставок Испании заметно ниже, чем со стороны других европейских государств.