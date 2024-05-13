$91.63-0.1998.85-0.10
Войти в почту

В Испании рассказали, что войдет в пакет военной помощи Киеву

Министерство обороны Испании завершает подготовку масштабного пакета военной помощи Украине, пишет обозреватель Мигель Гонсалез в статье для El Pais.

По его данным, подготовительные работы будут завершены к 30 июня 2024 года.

В пакет планируется включить основные боевые танки Leopard 2 A4 (10 машин), БМП, гаубицы, ручные и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые устройства, боеприпасы.

Гонсалез уточнил, что в настоящее время на заводах производится ремонт 19 танков этого типа. К назначенному сроку будут готовы только 10 из них.

Посол ФРГ: Германия в мае передаст Украине систему ПВО IRIS-T

Напомним, что в 2022-2024 годах Испания отправила на Украину несколько пакетов военной помощи. В них вошли 10 танков Leopard 2А4, 60 БТР М-113, 20 бронемобилей, ЗРК Skyguard Aspide (4 ПУ и 2 РЛС), шесть ЗРК MIM-23 HAWK, ракеты для систем ПВО Patriot, снаряды и патроны.

Глава российской дипмиссии в Мадриде Юрий Клименко сообщил ранее, что объем поставок Испании заметно ниже, чем со стороны других европейских государств.

Военные новости
Видео
Юрий Клименко
Киев
Мадрид
Испания
Украина
Германия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости