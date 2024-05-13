В Белгороде БПЛА упал на парковку предприятия

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на на территорию парковки коммерческого предприятия в Белгороде, повреждено восемь машин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник упал на территорию парковки коммерческого предприятия с последующей детонацией. В результате взрыва никто не пострадал, осколками посечены 8 легковых автомобилей", - написал он.

Гладков также сообщил, что второй беспилотник упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом.

"Пострадавших нет. Взрывотехники и оперативные службы вывезли БПЛА для обезвреживания", - уточнил он.

Оперативные службы работают на месте.