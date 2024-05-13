Германия пообещала передать Украине ЗРК IRIS-T и Patriot

В мае Германия передаст Украине еще одну установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, а также отправит дополнительную систему ЗРК Patriot. Об этом заявил посол ФРГ в Киеве Мартин Йегер, сообщает ТАСС.

«У нас сегодня уже две системы ПВО Patriot на Украине, и мы привезем сюда еще одну, третью (...). Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже несколько систем тут есть, и в мае прибудет еще одна система», — сообщил посол.

Он добавил, что Германия уже выделила для Украины зенитные самоходные установки Gepard и новую систему ПВО малого радиуса действия Skynex.

Отправку Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-T Йегер анонсировал 6 мая.