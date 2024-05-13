Золотов: Росгвардия сделает все, чтобы наказать виновных в атаке на Белгород

Сотрудники Росгвардии сделают все, чтобы виновные в атаке на Белгород 12 мая понесли наказание. Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом заявил его глава Виктор Золотов.

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Он назвал удар Киева по жилым кварталам и гражданским объектам Белгорода «варварским», подчеркнув, что подобное преступление не имеет оправдания. Глава Росгвардии от имени всего личного состава ведомства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также сочувствие и поддержку всем пострадавшим.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии сделают все от них зависящее, чтобы виновные в этом преступлении не ушли от возмездия», — добавил он.

Напомним, что 12 мая Белгород подвергся массированной атаке. В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Погибли 15 человек, еще 17 удалось спасти из-под завалов. Как сообщали в Минобороны РФ, при обстреле Вооруженные силы Украины использовали комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire.