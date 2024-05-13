Сладков предсказал ВСУ возмездие за обстрелы Белгорода

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Киев навлек на себя возмездие в Волчанске. Журналист в Telegram-канале заявил, что российские войска двигаются вперед.

Ага, как же! Это Волчанск что ли в «серой зоне»!? Мы идем вперед, а враг бежит. Мы берем под контроль населенные пункты, из которых ВСУ обстреливал Белгород, — написал военкор.

Сладков также прокомментировал ситуацию на Донецком участке фронта. По его словам, служащие ВС РФ бьются на сильно укрепленной оборонительной линии противника. 5-я бригада, уточнил Сладков, штурмует Красногоровку.

Тяжело идет, но идет, — добавил журналист.

Военкор отметил, что на последних кадрах представлено окровавленное тело на носилках. Это погибший солдат противника, пояснил Сладков. Украинцев погибших и пленных нынче много, заключил журналист.

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Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы России закрепляются на окраине Волчанска на территории Харьковской области. По данным журналистов, ВС РФ также расширяют зону контроля, бои идут в районе мясокомбината, активно работают российские авиация и артиллерия. В Минобороны соответствующую информацию не комментировали.