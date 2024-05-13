ВСУ нанесли ракетный удар по Краснодону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по промзоне Краснодона в Луганской народной республике (ЛНР), предположительно, ракетами ATACMS. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Lenta.ru

По словам главы региона Леонида Пасечника, в результате атаки начался пожар, на месте работают службы МЧС. По предварительным данным, пострадали четыре человека. RT на русском

Дорога в город Краснодон перекрыта, проехать можно по объездной трассе: город Молодогвардейск — поселок Таловое — село Верхнешевыревка — город Краснодон. Газета.Ru