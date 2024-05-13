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Военэксперт Матвийчук заявил, что Россия может взять Харьков к середине лета

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что российские силы смогут взять под свой контроль Харьков уже к середине лета.

Полковник раскрыл детали положения России в Харьковской области
© РИА Новости

Также эксперт допустил, что среди ближайших целей для российских военных — контроль над Херсоном и Запорожьем. Он пояснил, что ВС РФ действуют по плану.

Матвийчук считает, что украинцы ждут, что ВС РФ сконцентрируют на границе Харьковской области около 50 тысяч бойцов.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. До этого ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

11 мая российская армия взяла пять харьковских сел. Также она успешно атакует украинские позиции в населенных пунктах, которые контролируют ВСУ. Так 12 мая под удар попали подразделения ВСУ в Дегтярном, самом Волчанске и Казачьей Лопани. Согласно сводке российского Минобороны, там стоят три украинские бригады. Они потеряли за сутки до 100 человек, два танка, боевая бронированная машину «Козак» и четыре автомобиля.

Ранее британский аналитик заявил об «огромных» потерях ВСУ под Харьковом.

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