ВСУ начали использовать беспилотники с маяками-ловушками

Вооруженные силы Украины начали применять дроны, оснащенные скрытыми маячками для наведения артиллерии и ударных БПЛА, сообщает "Армейский стандарт".

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В нейтрализованных украинских беспилотниках были обнаружены модули, работающие в стандарте LoRa, который представляет собой маломощную сеть передачи данных на дальности от 1 до 15 км в нелицензируемом диапазоне частот. Речь идет о передаче небольших объемов данных по маломощному и узкополосному радиоканалу, скорость передачи составляет от 0,3 до 50 килобит в секунду.

Такое оборудование активно используется в ЖКХ, промышленности и других сферах. К примеру, с его помощью управляющие компании могут удаленно получать информацию со счетчиков воды, установленных в квартирах жилых домов, не нагружая при этом сотовые сети и сети Wi-Fi.

Теперь этими модулями украинцы стали оснащать свои беспилотники. Устанавливают их скрытно, к примеру, такой модуль вместе с собственным источником питания может быть спрятан в трубчатых элементах конструкции дрона.

Маяк-ловушка может большую часть времени находиться в спящем режиме, периодически включаясь и отправляя на сервер информацию о своем местоположении. Таким образом нейтрализованный дрон ВСУ с таким модулем, ставший трофеем ВС РФ, может передавать координаты тылового объекта, куда он будет направлен, противнику.

Сообщается, что российские бойцы на передовой уже получили скорректированные правила обращения с трофейными дронами, которые учитывают эту новую угрозу.