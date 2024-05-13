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Политолог Марков разъяснил слухи о возвращении генерала Суровикина в Россию

После ухода Шойгу с поста главы Минобороны РФ «блок» в отношении Суровикина может быть снят, отметил в эфире НСН Сергей Марков. Политолог Сергей Марков в разговоре с НСН разъяснил свои слова о возвращении бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергея Суровикина из Африки и его отправке в зону спецоперации на Украине.

Ранее Марков заявил, что уход Сергея Шойгу с должности министра обороны России – это возможность «сбросить огромное число бизнес-связей, персональных отношений и обязательств». А этот сброс, по его словам, «путь к чистке». Марков отмечал, что с уходом Шойгу будет меньше личных обид, а Суровикина, вероятно, вернут на украинский фронт. Суровикин пропал из медийного пространства после марша "вагнеровцев" на Москву, с тех пор были только фотографии генерала из Африки.

В беседе с НСН политолог отметил, что транслировал ожидания экспертного сообщества.

«Я фиксирую, не где Суровикин и не куда придет Суровикин, я фиксирую ожидания возвращения Суровикина, которые отражают несколько важных процессов. Первое – большая часть экспертного сообщества, куда можно отнести всех депутатов Госдумы, членов Совфеда, журналистов, считает ошибкой убрать Суровикина в Африку, а не использовать на украинском фронте. Рациональное решение должно быть в том, чтобы его из Африки отослать и послать воевать на украинский фронт», – сказал Марков.

Он считает, что после ухода Шойгу с поста главы Минобороны РФ «блок» в отношении Суровикина может быть снят.

«Кроме того, компетентное общественное мнение считает, что причина этой ошибки заключается в личных обидах, может быть, министра обороны, замов, людей из команды Минобороны. Может быть, с Евгением Пригожиным (главой "Группы Вагнера". - прим. НСН) или еще с чем-то таким... Также считают, что раз команда уходит, то блок в отношении Суровикина снимается и поэтому, наконец, может быть исправлена ошибка, и он может вернуться из Африки сюда для того, чтобы быть активно используемым в украинских военных действиях. А придет он или нет, у меня инсайда нет», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Суровикин якобы возвращается на Родину, так как 10 мая должен был принять участие в неких официальных мероприятиях в Минобороны. Позднее источники в окружении генерала и сам Рогов сообщили, что Суровикин не возвращается в Россию из Африки.

Раскрыто, как назначение Белоусова поможет достичь победы в СВО

Позднее, 12 мая, президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России. В свою очередь, занимавшего пост главы Минобороны Сергея Шойгу Путин назначил секретарем Совета безопасности, передает «Радиоточка НСН». 

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