Разработчик «Новичка» назвал тип примененного ВСУ в Семеновке отравляющего вещества

Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, соответствуют тем, что возникают при использовании синильной кислоты, заявил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.

По его словам, симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты, передает РИА «Новости».

Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, относятся к наиболее токсичным веществам и вызывают тяжелейшие отравления.

Ранее жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ.