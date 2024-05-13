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Разработчик «Новичка» Ринк: ВСУ применили в ДНР боеприпасы с синильной кислотой

Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, соответствуют тем, что возникают при использовании синильной кислоты, заявил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.

Разработчик «Новичка» назвал тип примененного ВСУ в Семеновке отравляющего вещества
© РИА Новости

По его словам, симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты, передает РИА «Новости».

Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, относятся к наиболее токсичным веществам и вызывают тяжелейшие отравления.

Ранее жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ.

Военные новости
Леонид Ринк