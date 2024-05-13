Египетские военные отменили встречи с коллегами из Израиля

Неожиданно для всех египетские военные чиновники отменили встречи, которые были запланированы с израильскими коллегами ранее, сообщает телеканал i24 News, ссылаясь на информацию, полученную от израильского источника.

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Ранее ЮАР обратилась в Международный суд ООН с просьбой принять срочные меры против Израиля в связи с ситуацией в Рафахе. МИД Египта сообщил, что страна поддержит иск ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.

В СМИ предполагают, что отмена встреч свидетельствует об обострении дипломатического кризиса между государствами.

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, которая проводилась в ночь на 7 мая.

Ранее ЦАХАЛ распространял листовки с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед началом операции.

10 мая радиостанция Kan сообщила, что военный кабинет министров Израиля дал согласие на расширение наземной операции в Рафахе.