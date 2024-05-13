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Подполье: ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде

Вооружённые силы России нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргороде Полтавской области.

ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде
© globallookpress.com

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Поздно вечером 12 мая город Миргород Полтавской области получил два удара. Первый был в 20:40, пришёлся по военному аэродрому на юго-востоке города», — цитирует его РИА Новости.

Также, по словам Лебедева, под удар ВС России у Чугуева попали около 200 боевиков ВСУ.

Подполье: мощнейший российский удар настиг 200 бойцов ВСУ под Харьковом

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне спецоперации.

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