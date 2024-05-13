Подполье: мощнейший российский удар настиг 200 бойцов ВСУ под Харьковом

В районе города Чугуева Харьковской области порядка 200 военных ВСУ попали под удар российской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом в Харьковской области», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

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Уточняется, что Чугуев используется для снабжения украинской армии, которую позже направляют на Липцы, Волчанск и изюмско-купянское направление. Также населенный пункт служит местом доукомплектования сил ВСУ.

Российские войска начали активное наступление в Харьковской области 11 мая. За два дня ВС РФ освободили в регионе восемь населенных пунктов.