Подполье: мощнейший российский удар настиг 200 бойцов ВСУ под Харьковом
В районе города Чугуева Харьковской области порядка 200 военных ВСУ попали под удар российской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Около 200 военных ВСУ попали под удар российских ВС под Чугуевом в Харьковской области», — заявил Сергей Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
Генштаб ВСУ признал успех России под Харьковом
Уточняется, что Чугуев используется для снабжения украинской армии, которую позже направляют на Липцы, Волчанск и изюмско-купянское направление. Также населенный пункт служит местом доукомплектования сил ВСУ.
Российские войска начали активное наступление в Харьковской области 11 мая. За два дня ВС РФ освободили в регионе восемь населенных пунктов.