В ДНР рассказали об обстреле ВСУ мирных жителей Семеновки

Боевики Нацгвардии Украины в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) перед бегством из этого населенного пункта сбрасывали боеприпасы с беспилотников и выгоняли гражданское население из погребов, которые использовались людьми как укрытие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителей Семеновки.

Они отметили, что украинские войска не давали людям покоя, обстреливая с ВОГ-17 (переделанные под сброс с беспилотников гранатометные выстрелы — прим. «Ленты.ру»).

«Мы с белыми флажками, чтобы нас меньше кто трогал, но не давали нам покоя. Не давали ни сходить, ни воды набрать», — рассказали они.

Жители населенного пункта добавили, что прятавшиеся в погребах люди выходили только за продуктами или набрать воды.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке и Пантелеймоновке в ДНР снаряды натовского калибра.