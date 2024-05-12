Сальдо сообщил об обстреле Скадовска в Херсонской области со стороны ВСУ

Украинская армия произвела удар из HIMARS по городу Скадовск, расположенному в Херсонской области. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть пострадавшие. Об этом в воскресенье, 12 мая, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

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— Враг обстрелял Скадовск ракетами «Хаймарс»: две из них сбили, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей, — подчеркнул глава региона.

Сальдо добавил, что всем пострадавшим в результате обстрела ВСУ сейчас оказывается необходимая врачебная помощь.

Из публикации в Telegram-канале губернатора также известно, что часть Скадовска осталась без электроэнергии и воды. Сейчас в населенном пункте работают аварийные службы.

Вооруженные силы Украины 12 мая также обстреляли Белгород и Белгородскую область. Один из снарядов прилетел в жилой дом на Харьковской горе, в результате чего полностью обрушился третий подъезд здания. Под завалами оказалось много людей, есть раненые.

В пресс-службе МЧС России сообщили о шести погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду.