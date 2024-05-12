Сильные взрывы прозвучали в Белгороде на фоне ракетной опасности

Сильные взрывы прозвучали в Белгороде на фоне объявления в городе сигнала ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

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Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого десятиэтажного дома и отошли в убежище.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Установлена предварительная точка запуска ракеты по Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.