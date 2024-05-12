Сотни тысяч человек покинули Рафах накануне израильского наступления

По меньшей мере 300 тысяч человек покинули Рафах в результате того, что израильские военные называют "текущей временной эвакуацией" из самого южного города Газы, сообщает CNN. По оценкам Организации Объединенных Наций и гуманитарных групп, до начала израильской операции в восточной части города в районе Рафаха проживало от 1,2 до 1,4 миллиона человек.

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Многим из тех, кто покидает Рафах, приказывают переехать в места, которые уже переполнены перемещенными лицами и сталкиваются с все более острым гуманитарным кризисом.

Большое количество людей оказались в ловушках в районах, которые невозможно эвакуировать из-за интенсивности бомбардировок и чрезвычайной силы израильской армии, передает Al-Jazeera. Воздушные и артиллерийские удары Израиля обрушились на район у кувейтской больницы и места, где тысячи перемещенных семей установили свои импровизированные палатки на улицах или внутри зон эвакуации.

В субботу израильские военные издали приказ об эвакуации из центрального района города, обязав жителей отправиться в "расширенную гуманитарную зону" в Аль-Маваси. В пятницу вечером военный кабинет Израиля одобрил "постепенное расширение" операции в Рафахе, одновременно дав указание своим переговорщикам продолжать усилия по достижению соглашения о заложниках.

По меньшей мере 15 человек погибли в результате удара Израиля по Рафаху, сообщили представители Кувейтской больницы, куда в субботу были доставлены тела. Артиллерийскому обстрелу подвергся район Аль-Салам на востоке города, а авиаудар был нанесен по зданию в районе Аль-Хашашин на западе.

Одновременно израильские военные наносят атакуют ХАМАС в Джабалии на севере сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари. По словам местных жителей, вчера утром израильские силы разбросали листовки с приказом жителям нескольких районов на севере анклава немедленно эвакуироваться. Хагари заявил, что военные наносят удары по инфраструктуре группировки в районах Бейт-Хануна и Бейт-Лахии. По меньшей мере 143 журналиста были убиты с 7 октября, сообщило правительственное управление СМИ в секторе Газа.

Многие журналисты переехали в Рафах, поскольку конфликт опустошил анклав. Теперь, как и перемещенное население, они говорят, что им некуда идти и они не уверены, смогут ли продолжать свою работу.

Служба Гражданской обороны в Газе заявила, что, по ее оценкам, под обломками разрушенных зданий находится около 10 тысяч тел. Группа призвала разрешить ввоз в Газу большего количества оборудования для извлечения останков. В субботу министерство здравоохранения Газы сообщило, что за последние 24 часа в анклаве было убито 28 человек, а с 7 октября в секторе Газа погиб по меньшей мере 34 971 человек.

Президент США Джо Байден в субботу заявил, что "завтра огонь прекратится", если ХАМАС освободит заложников, удерживаемых в секторе Газа. Это произошло после того, как в начале этой недели переговорные группы Израиля и ХАМАС покинули Каир без соглашения. Тем временем Египет отказывается координировать свои действия с Израилем в отношении контрольно-пропускного пункта Рафах из соображений безопасности, сообщило в субботу египетское государственное СМИ Al-Qahera News со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Египет предупредил Израиль, что это может остановить поток гуманитарных грузовиков в Газу до тех пор, пока Израиль не выведет свои танки и войска из Рафаха, сообщил CNN в субботу египетский чиновник.