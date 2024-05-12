На Волгоградском НПЗ после падения БПЛА вспыхнул пожар

Пожар произошел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после падения на его территорию беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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По его словам, погибших нет. Возгорание уже ликвидировано. Атака была предпринята в ночь на 12 мая, сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

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— В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет, — приводит слова Бочарова администрация области в своем Telegram-канале.

Силы ПВО за прошлую ночь сбили 21 снаряд РСЗО RM-70 Vampire и девять БПЛА в Белгородской области, а также перехватили и уничтожили семь БПЛА в Курской и Волгоградской областях.