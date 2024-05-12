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В Харьковской области за двое суток эвакуировали около тысячи человек

Национальная полиция Украины сообщила, что с 10 мая эвакуировала 970 человек из приграничных населенных пунктов Харьковской области, сообщает РИА Новости.

В Харьковской области эвакуировали около тысячи человек
© РИА Новости

Глава подконтрольной Киеву Волчанской городской администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. По его словам, местных жителей просят не покидать укрытий без необходимости.

Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области.

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