ВКС России уничтожили в Сирии два пункта базирования боевиков

Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Боевики вышли из зоны Эт-Танф и скрывались в труднодоступных горах Аль-Амур у города Хомс.

За сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* по позициям сирийских правительственных войск.

За сутки также трижды авиация «международной антитеррористической коалиции» во главе с США нарушила Протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

9 мая военная полиция России блокировала колонну «международной коалиции» в Сирии.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.