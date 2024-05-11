WP: нехватка солдат считается главной проблемой Украины
Поставки Западом оружия киевскому режиму оказались неспособны существенно повысить боеготовность ВСУ.
Об этом пишет американская газета The Washington Post. Издание напомнили, что российская армия только в артиллерии имеет десятикратное преимущество.
Подчёркивается, что принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации вступит в силу только через неделю, а обучение новых призывников займёт месяцы. Из документа следует, что повестки будут считаться вручёнными, как только почта поставит штамп о невозможности их получения.
Также отменяется демобилизация через 36 месяцев, а инвалиды второй и третьей группы должны будут снова пройти медосмотры.