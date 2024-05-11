Поставки Западом оружия киевскому режиму оказались неспособны существенно повысить боеготовность ВСУ.

Об этом пишет американская газета The Washington Post. Издание напомнили, что российская армия только в артиллерии имеет десятикратное преимущество.

Подчёркивается, что принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации вступит в силу только через неделю, а обучение новых призывников займёт месяцы. Из документа следует, что повестки будут считаться вручёнными, как только почта поставит штамп о невозможности их получения.

Также отменяется демобилизация через 36 месяцев, а инвалиды второй и третьей группы должны будут снова пройти медосмотры.