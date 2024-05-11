Российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты в Харьковской области. Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Были освобождены населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

В ходе операции военные российской армии нанесли поражение технике 23-й, 43-й механизированных бригад, 125-й бригаде теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Вооруженных сил Украины.

Потери Украины за прошедшие сутки составили 170 военнослужащих, были поражены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Помимо этого, военные уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» и самоходную артиллерийскую установку «Caesar».

Российские военные действуют в черте Часова Яра

В ходе освобождения территорий были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

10 мая военкор Юрий Котенок рассказал об активном наступлении на Харьковском направлении. Российская армия наносит удары по пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка.

В этот же день российские военные освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР.