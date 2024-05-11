Армия РФ перерезала основной путь снабжения ВСУ в Волчанске

СМИ: российские военные ударом по дамбе лишили ВСУ в Волчанске канала снабжения
Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по дамбе через реку Северский Донец в районе поселка Старый Салтов Харьковской области. Об этом пишет портал «Радио Sputnik» со ссылкой на источник.
По данным портала, уничтожение дамбы перерезало основной путь снабжения группировки украинских войск в городе Волчанске.
«Одним точным ударом уничтожена дамба через реку Северский Донец в районе Старого Салтова», — отметил источник.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали активные боевые действия в Харьковской области.
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