Армия РФ перерезала основной путь снабжения ВСУ в Волчанске

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по дамбе через реку Северский Донец в районе поселка Старый Салтов Харьковской области. Об этом пишет портал «Радио Sputnik» со ссылкой на источник.

По данным портала, уничтожение дамбы перерезало основной путь снабжения группировки украинских войск в городе Волчанске.

«Одним точным ударом уничтожена дамба через реку Северский Донец в районе Старого Салтова», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали активные боевые действия в Харьковской области.