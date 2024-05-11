Детский парк аттракционов оказался под ударом ВСУ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Стаханову в Луганской Народной Республике, удар пришелся по парку детских аттракционов «Горняк», сообщил в Telegram-канале глава города Сергей Жевлаков. По его словам, снаряды прилетели по пешеходной дорожке и аллее парка.

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Под обстрелом оказалась территория городского парка культуры и отдыха «Горняк». Один из снарядов упал на пешеходную дорожку рядом с детскими аттракционами в самом центре. Второй — рядом на аллее парка, — написал Жевлаков.

Глава города добавил, что в результате обстрела были перебиты линии и фонари наружного освещения, посечены аттракционы и касса продажи билетов. Кроме того, в здании института разбились окна. Пострадавших среди мирных жителей нет. Начаты восстановительные работы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа со стороны ВСУ. Жертвой атаки стал один местный житель. По словам Гладкова, противник сбросил взрывные устройства с квадрокоптера.

До этого глава Белгородской области сообщал об ударе ВСУ по селу Богун-Городок Борисовского района. В результате обстрела попаданием осколков снаряда было повреждено здание фельдшерско-акушерского пункта.