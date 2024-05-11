В СБУ назвали «танки-мангалы» неуязвимыми для дронов ВСУ

Российские защищенные танки оказались неуязвимы для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своем Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«Так называемый "танк-мангал" оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов», — заявил Стариков.

Бывший военный выразил удивление относительно того факта, что ВСУ приходится тратить много ресурсов на танки российской армии с такой необычной защитой.

Военные Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) начали оснащать свои танки самодельной защитой от беспилотников в ходе Специальной военной операции (СВО) на Украине. Позже в России запустили производство танков с защитным навесом — так называемым «мангалом».

В начале мая специалисты журнала Forbes заявили, что ВСУ тратят много БПЛА для борьбы с оснащенными «царь-мангалами» танками.