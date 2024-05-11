Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на грузовик, погиб человек

Беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая. Один мужчина погиб, второй пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На стоящий у обочины грузовой автомобиль с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей находится в больнице», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Он отметил, что грузовик сильно поврежден. На месте работают оперативные службы.

ВСУ активно обстреливают Белгородскую область с ночи. Над регионом ранее были сбиты снаряды RM-70 Vampire и несколько беспилотников. ВСУ бьют по российским мирным городам на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. Подробности — в материале URA.RU.